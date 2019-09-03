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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
الزبيدي
كتب
الخليج 365 ـ عدن
قالت مصادر إعلامية إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، غادر مدينة عدن اليوم الثلاثاء، أيلول 03، 2019.
وأوضحت المصادر أن الزبيدي غادر عدن على رأس وفد من الانتقالي متوجها إلى مدينة جدة السعودية، وذلك تلبية لدعوة المملكة ضمن مبادرة الحوار مع الحكومة اليمنية.
وفي وقت سابق، رفضت الحكومة الحوار مع الانتقالي، وهو ما تسبب بعودة المواجهات إلى عدد من المحافظات الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: رئيس المجلس الانتقالي يتوجه إلى جدة لحضور حوار دعت إليه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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