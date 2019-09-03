مصادر: رئيس المجلس الانتقالي يتوجه إلى جدة لحضور حوار دعت إليه المملكة

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

الزبيدي

كتب Advertisements الخليج 365 ـ عدن

قالت مصادر إعلامية إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، غادر مدينة عدن اليوم الثلاثاء، أيلول 03، 2019.



وأوضحت المصادر أن الزبيدي غادر عدن على رأس وفد من الانتقالي متوجها إلى مدينة جدة السعودية، وذلك تلبية لدعوة المملكة ضمن مبادرة الحوار مع الحكومة اليمنية.

وفي وقت سابق، رفضت الحكومة الحوار مع الانتقالي، وهو ما تسبب بعودة المواجهات إلى عدد من المحافظات الجنوبية.