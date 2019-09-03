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مصادر: رئيس المجلس الانتقالي يتوجه إلى جدة لحضور حوار دعت إليه المملكة

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اليمن العربي ـ عدن 0 تبليغ

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

الزبيدي

الزبيدي

مصادر: رئيس المجلس الانتقالي يتوجه إلى جدة لحضور حوار دعت إليه المملكة

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الخليج 365 ـ عدن

قالت مصادر إعلامية إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، غادر مدينة عدن اليوم الثلاثاء، أيلول 03، 2019.

وأوضحت المصادر أن الزبيدي غادر عدن على رأس وفد من الانتقالي متوجها إلى مدينة جدة ، وذلك تلبية لدعوة المملكة ضمن مبادرة الحوار مع الحكومة اليمنية.

وفي وقت سابق، رفضت الحكومة الحوار مع الانتقالي، وهو ما تسبب بعودة المواجهات إلى عدد من المحافظات الجنوبية.

 

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