الجامعة العربية تنتقد الانحياز الأمريكي للاحتلال الاسرائيلي

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

انتقدت جامعة الدول العربية انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال الاسرائيلي ومحاولة تصفية قضايا الوضع النهائي بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وغلق مكتب منظمه التحرير الفلسطينية في واشنطن، والاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل، ووقف تمويل الاونروا لإنهاء عملها.



وقال سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في كلمته، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل "الأونروا" وأزمتها المالية، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة استمرت في تجديد تفويض الأونروا على مدار 71 عاماً لعبت خلالها الوكالة دوراً حيوياً في تقديم خدمات جليلة للاجئين الفلسطينيين على صعيد الإغاثة، والتشغيل، وخدمات التعليم، والصحة لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني، وساهمت في تحقيق الاستقرار في المنطقة هو الامر الذي يجب أن يتواصل حتى تنفيذ القرار 194 حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

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ولفت إلى أن الإدارة الامريكية بالتنسيق مع إسرائيل تستهدف الوكالة، وتتهمها بأنها سبب تمديد قضية اللاجئين الفلسطينيين والتشكيك في إدارتها، وفي صفة اللاجئ الفلسطيني وتقود حملة لمنع تجديد تفويض الأونروا، أو تغيير ولايتها القانونية.

من جانبه، أكد أحمد أبو هولي، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين بخطة تحرك سياسية ودبلوماسية عربية لحشد الدعم السياسي للأونروا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما يضمن الأغلبية الكبيرة الساحقة من الأصوات عند التصويت لتجديد تفويضها في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.

وقال إن الخطة المقترحة تقوم على تعرية الموفقين الأمريكي والإسرائيلي المعادي للأونروا، لمنع مخططها لإلغاء التفويض أو تغييره وتشكيل رأي عام عالمي ضاغط وداعم لتجديد التفويض الممنوح للأونروا عبر "حملة مناصرة ودعم للأونروا".