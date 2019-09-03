هذا ما ستفعله السويد من أجل القضية الفلسطينية

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

وزيرة الخارجية السويدية

كتب هاجر محمد

في حوار لصحيفة عرب نيوز مع مارجوت والستروم، وزيرة الخارجية السويدية، قالت أنها تتطلع للحديث مع أكبر عدد ممكن من الدول أثناء انعقاد الجمعية العامة القادمة للأمم المتحدة لإقناعهم بدعم وكالة الأمم المتحدة للاجئين (أونروا) ، التي لديها عجز قدره 150 مليون دولار هذا العام ، ويرجع ذلك جزئياً إلى قرار الولايات المتحدة بتخفيض تمويل الوكالة التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.



وقالت والستروم خلال حديثها "علينا أن نجمع الأموال. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك ، خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وسنصر على تمويل الأونروا."

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"إنها مشكلة مستمرة - كل عام نقوم بفعل ذلك وسنواصل القيام به. كما أننا نود أن نرى حلا سياسيا طويل الأجل نتأكد من وجود تمويل للاجئين ، لأنه أمر حيوي لملايين الفلسطينيين،" حسبما نقلت عرب نيوز عن والستروم

وأكدت والستروم من جديد دعمها لحقوق الفلسطينيين في مواجهة التحركات الإسرائيلية لضم مناطق أخرى من الضفة الغربية.

وأضافت "لقد اعترفت السويد بفلسطين لأننا نريد التقدم باتجاه حل الدولتين ، نريد أن نعطي الأمل للشعب في فلسطين والفلسطينيين في كل مكان. كما نريد التأكد من أننا نساعد الفلسطينيين على أداء دورهم في حل الدولتين."

وقالت "نأمل أن نتمكن من تبادل تجاربنا. سيكون من المفيد أيضًا أن تحذو الدول الأخرى حذونا وتعترف بفلسطين ".