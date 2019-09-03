مجلس السيادة السوداني يعلن موعد تشكيل الحكومة

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
عقد مجلس السيادة في السودان بالقصر الرئاسي اليوم، اجتماعًا استثنائيًا بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.
وذكر عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية.
وبين أن الاجتماع أكد ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة ولارتباط قضية السلام بالستة الشهور الأولى من الفترة الانتقالية، حسب مانصت عليه الوثيقة الدستورية.
وحول تأخر تشكيل الحكومة، أوضح الفكي أن الاجتماع استمع إلى شرح من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول أسباب التأخير والصعوبات التي تواجه التشكيل في بعض الوزارات والتي أوجزها في رغبته أن تكون الحكومة أكثر تمثيلًا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الاجتماعي.
وأبان الفكي أن المجلس تفهم أسباب التأخير ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الحكومة سيكون خلال 48 ساعة كأقصى تقدير.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.