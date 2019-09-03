البرهومي: إخوان تونس في مأزق كبير ونفوذهم ستتراجع في المشهد السياسي

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
ماجد البرهومي
كتب
أماني عزام
قال ماجد البرهومي، الكاتب السياسي التونسي، ورئيس المركز المغاربي للبحوث والدراسات والتوثيق، إن الإخوان في تونس راهنوا على الفوز في الانتخابات التشريعية ثم و باعتبارهم أصحاب الكتلة النيابية الأكبر يتفاوضون مع شخصية تقدم لهم تنازلات ووعود و يدعمونها في الانتخابات الرئاسية، لكن وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي جعلت الانتخابات الرئاسية تسبق التشريعية و سقطت خطة حركة النهضة في الماء.
وأضاف "البرهومي" في تصريح خاص، :"لذلك دفعت الحركة الإخوانية التونسية بمرشح من الحجم الثقيل للسباق إلى قرطاج وهو نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو الذي لا يتصدر استطلاعات الرأي و يروج البعض أنه ليس المرشح الفعلي للنهضة وأن هناك مرشح خفي يقول البعض أنه رئيس الحكومة المتفرغ للإنتخابات يوسف الشاهد و يقول آخرون أنه وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي فيما تتوجه أنظار البعض صوب رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة".
وتابع:"بالنسبة للانتخابات التشريعية فلا أعتقد أن الحركة ستتحصل على المركز الأول في عدد المقاعد فاستطلاعات الرأي تضعها في المركز الثاني كما أن المليون و نصف مليون ناخب جديد تم تسجيلهم لا يعتقد المرء أن سجن و تعذيب أنصار و قيادات النهضة زمن بن علي أو دعاية خوف النهضويين من الله لجلب أصوات الناخبين يعنيهم في شيء، كل ما يعني هؤلاء على ما يبدو هو التشغيل و تحسين الوضع المعيشي".
وأكد أن الحركة الإخوانية التونسية تعيش في مأزق لم تعرفه منذ سنة ألفين و إحدى عشر و سيتراجع نفوذها في المشهد السياسي التونسي دون أن تغيب تماما عنه.
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