لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض عقب لقاءه ووفد من حزب الله وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ الى أننا "عقدنا اجتماعاً شديد الاهمية بحضور الوزير محمود قماطي وبمشاركة خبراء تقنيين من وزارة البيئة وخبراء تقنيين من حزب الله لمناقشة شاملة لموضوع المقالع والكسارات والعمل على اقتراح تعديل المرسوم 8803 ، وقد أبدينا ملاحظات تقنية ونسبة التفاهم بيننا وبين وزير البيئة كبيرة، ولاتزال هناك نقاط عالقة سنستكملها في غضون اليومين المقبلين"، مؤكدا أن "ما هو مقترح من تعديلات لا يمكن أن نعطي موافقة نهائية عليه ما لم يتم ترجمة المواقع المقترحة بخرائط تفصيلية محددة تأخذ بعين الاعتبار مختلف المعايير البيئية والمدينية ، والنقاش سيُستكمل في اليومين المقبلين ونحن نتعاطى مع موضوع المقالع والكسارات ومع موضوع النفايات والمواضيع البيئية الأخرى كأولويات يجب أن تُعطى كل الاهتمام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة عرض للمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات مع وفد حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.