رئيس جمعية المصارف عرض مع نقيب اصحاب شركات التاكسي لاوضاع القطاع

زار نقيب أصحاب شركات التاكسي في ​لبنان​ شارل أبو حرب رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ وهنأه بإنتخابه رئيسا للجمعية، وتم البحث في الاوضاع العامة في ضوء التطورات ولاسيما أوضاع ​قطاع النقل​.

وبعد اللقاء، قال ابو حرب:" لقد تشرفنا اليوم بزيارة الدكتور صفير لتهنئته اولا بانتخابه رئيسا لجمعية المصارف، وكانت مناسبة تم فيها البحث في ايجاد السبل الآيلة لتنمية قطاع النقل في لبنان وتطويره وكيفية بناء الشراكة بين قطاع النقل و​القطاع المصرفي​، ولاسيما ان النقل الجيد ينشط ​السياحة​ والحركة الاقتصادية في لبنان.

كما شكرناه على التسهيلات التي يمنحها ​بنك بيروت​ لاصحاب شركات التاكسي المتوسطة الدخل"،