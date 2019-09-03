اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني الشيخ مجتبى ذو النور، "أننا اليوم نشهد عزة الاسلام ولبنان والمقاومة وحزب الله"، مشيرا الى أنه "في الأيام الأخيرة استشهد اثنان من شباب المقاومة على يد الكيان الصهيوني، ولكن الرد الذي تلقاه هذا الكيان كان ردًا قويًا حيث تلقى خسائر مضاعفة".
وفي حديث الى موقع "العهد" أكد أن "اليوم حزب الله قوي ولديه قوة ردع قوية، ويمتلك السرعة اللازمة في الرد، حيث يستطيع أن يخمد أي إجراء صهيوني في المنطفة، ويقوم برد يجعل العدو يندم على فعلته"، مشيرا الى أن "أصدقاء المستضعفين والمظلومين في العالم مسرورون من هذا الرد، والأعداء مصابون بخيبة أمل"، معتبرا أنه "في كل يوم يمضي نشاهد تصاعد قوة حزب الله والمقاومة، ومقاتلوا جبهة المقاومة سوف يُفشلون ويخيبون آمال ومخططات العدو الصهيوني الغاصب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني: اليوم حزب الله قوي ولديه قوة ردع قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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