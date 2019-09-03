وزارة العمل أقفلت 30 محلا في سوق الحميدية في الضاحية الجنوبية

توجهت فرق من ​وزارة العمل​، في إطار أعمال التفتيش المكثفة تطبيقا لخطة تنظيم اليد العاملة غير الشرعية ولقانون العمل اللبناني، إلى محلة الرحاب في ​الضاحية الجنوبية​، حيث كشفت على "​سوق الحميدية​"، وتم إغلاق 30 محلا غير شرعي فيها بعد مخابرة ​القوى الأمنية​ للقضاء.

وتجدر الإشارة إلى ان وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ كان جاء على ذكر "سوق الحميدية" خلال إطلاقه الخطة في حزيران الماضي.