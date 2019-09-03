توجهت فرق من وزارة العمل، في إطار أعمال التفتيش المكثفة تطبيقا لخطة تنظيم اليد العاملة غير الشرعية ولقانون العمل اللبناني، إلى محلة الرحاب في الضاحية الجنوبية، حيث كشفت على "سوق الحميدية"، وتم إغلاق 30 محلا غير شرعي فيها بعد مخابرة القوى الأمنية للقضاء.
وتجدر الإشارة إلى ان وزير العمل كميل ابو سليمان كان جاء على ذكر "سوق الحميدية" خلال إطلاقه الخطة في حزيران الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العمل أقفلت 30 محلا في سوق الحميدية في الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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