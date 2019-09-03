قاطيشا: بعض نواب التيار الوطني الحر مهووسين بالاعجاب بالاسد

أشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبة قاطيشا​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أنه "يبدو أن بعض زملائنا النواب في التيار الوطني الحر لا زالوا مهووسين بالإعجاب بالرئيس السوري بشار الأسد فلم يقرأوا في كلمة رئيس حزب القوات سيمر جعجع سوى "لا إله"، مضيفا: "تحرروا من هيمنة النظام وأتباعه لتعودوا أحرارا".

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