بانو: جعجع لا يرى أن سيد العهد يجاهد من على المنابر الدولية والعربية لاعادة النازحين

رأى عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​انطوان بانو​ أنه غريب أمر رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​، يتهمنا بالمتشدقين بأزمة ​النازحين​، وبالتلهي بجولات داخلية وبخطابات رنانة فيما هو يتلهى بخطابات حقد وتهريج، ولا يرى أن سيد العهد يجاهد من على المنابر الدولية والعربية لاعادة النازحين. أنا لا ألومه، فأعمى السياسي كأعمى الألوان، تتشابه عنده جميع الألوان".

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