النشرة: كلب شارد يهاجم طفلا في البيسارية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن "الطفل ​محمد شهاب​ تعرض لهجوم شرس من كلب ضال في محل اقامته في ​البيسارية​ الجنوبية، حيث اصابه بجراح في رأسه ويديه، وظهره ما استدعى نقله الى ​مستشفى​ خروبي حيث يخضع للعناية الطبية الدقيقة".

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