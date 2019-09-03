الحريري ترأس اجتماعا للجنة المقالع والكسارات في السراي

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في ​السراي الحكومي​، اجتماعا للجنة ​المقالع والكسارات​ حضرها نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ والوزراء: ​علي حسن خليل​، ​وائل ابو فاعور​، ​ريا الحسن​، وائل ابو فاعور، يوسف فينانوس، ​فادي جريصاتي​، ​محمود قماطي​. بعد الاجتماع، أوضح جريصاتي ان "اللجنة أنهت عملها وتم التوافق على المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات بمعظم بنوده".

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