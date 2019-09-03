مذكرة بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة في 10/9 بمناسبة ذكرى عاشوراء

أصدرت ​رئاسة مجلس الوزراء​ مذكرة إدارية، حملت الرقم 29/2019، دعت الى "إقفال جميع جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء في 10 أيلول 2019، بمناسبة ذكرى عاشوراء.

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