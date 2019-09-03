وزارة الخارجية: إستدعاء السفير التركي لاستيضاحه حول بيان خارجية بلاده وتصحيح الخطأ

أعلنت وزارة الخارجية في بيان أنه "بناء لتعليمات معالي وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، استدعى مدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير غادي الخوري في ​وزارة الخارجية والمغتربين​، ​السفير التركي​ في ​لبنان​ ​هاكان تشاكل​، على خلفية البيان الذي أصدرته ​الخارجية التركية​ رقم 258 بتاريخ 1/9/2019، والذي تضمن تعابير ولغة لا تتطابق مع الاصول الديبلوماسية والعلاقات الودية التاريخية بين الدولتين والشعبين اللبناني والتركي، في هذا السياق طلب السفير الخوري استيضاحا حول هذا البيان وتصحيحا واضحا للخطأ من الجانب التركي، لتجنب سوء التفاهم حفاظا على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين ومنعا للإضرار بها".

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