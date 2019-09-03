بطيش استقبل دوكان: كان مطمئنا الى التحسس بالمسؤولية في لبنان

لفت وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ بعد لقائه المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر "سيدر" ​بيار دوكان​ إلى "إنني بحثت اليوم مع السفير بيار دوكان في ​الوضع الاقتصادي​ العام في ​لبنان​ والتطورات التي حصلت في الفترة الاخيرة ومقررات اجتماع ​بعبدا​ والنقاط التي تتضمنها الورقة الاقتصادية والتي اصبح لديكم معلومات عنها"، مشيراً إلى أن "دوكان كان مطمئنا الى توجه المسؤولين في لبنان وخصوصا تحسسهم بالمسؤولية الكبيرة في هذه المرحلة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، ونأمل ان نتمكن خلال الاشهر القليلة المقبلة من متابعة الانجازات التي بدأنا بها من ​خطة الكهرباء​ الى انجاز موازنة 2019 واستكمال الاصلاحات في موازنة 2020 وما بعد موزانة 2021".

من جهته، أبدى السفير الفرنسي ارتياحه الى "ما حصل في لبنان من اقرار ​الموازنة​ للعام 2019 مما يعطي انطباعا ايجابيا لما يحصل على صعيد الاصلاحات المطلوبة من ​المجتمع الدولي​ والتي يجب أن تسرع أكثر بما يطمئن هذا المجتمع ويكون لمصلحة لبنان"، مشيراً الى أن "هناك خطوات عديدة يجب أن تؤخذ على مختلف الصعد الاقتصادية لاستعادة الثقة، وقد لمست جدية في التعامل مع هذا الموضوع، خصوصا أن المسؤولين يعملون بكل ما لديهم من قدرات لتحقيق الاهداف المطلوبة من المجتمع الدولي".