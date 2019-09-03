قائد بالدفاع الجوي الايراني: اجواء ايران مغلقة بوجه الناتو والسنتكوم

اعلن رئيس مركز ابحاث قوة الدفاع الجوي للجيش العميد عباس فرج بور ان "اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية مغلقة بوجه الطائرات التي تنقل قوات الناتو والقيادة المركزية الاميركية"، مشيراً إلى "الرحلات الجوية لقوات الناتو والسنتكوم في المنطقة"، قائلا "ان اجواء الجمهورية الاسلامية الايراية مغلقة بشكل كامل بوجه قوات الناتو والسنتكوم ولايسمح لها ابدا بعبور الاجواء الايرانية".
وأكد "إننا لن نسمح ابدا لنظام الاستكبار مهما كانت الظروف بان يستخدم اجواءنا لارتكاب المجازر بحق الشعوب"، مشيراً إلى "انهم حاولوا في بعض الحالات خداعنا والعبور من اجواء ايران ولكننا رصدناهم بدقه واجبرنا الطائرة على الهبوط وقدموا اعتذارا لنا".
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