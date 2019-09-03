اتهم وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، واشنطن بـ"إعاقة بدء عمل اللجنة الدستورية السورية"، منوها بـ"أن ايران تدعم الحل السياسي والتعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة".
وخلال لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أشار ظريف إلى "جهود ايران في محاربة الإرهاب والتطرف في إطار العملية السياسية السورية وتشكيل اللجنة الدستورية السورية بالتعاون مع الدول الضامنة والأمين العام للأمم المتحدة"، معتبراً أن "ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية تمنع تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها".
وأكد "عزم ايران على حل الأزمة السورية بالوسائل السياسية"، مضيفاً "أن طهران دعمت أي تعاون إيجابي بين دمشق والأمم المتحدة وشجعت الاتصالات بين الجانبين".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: أميركا تعيق تشكيل اللجنة الدستورية السورية وتمنع بدء عملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.