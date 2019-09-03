ظريف: أميركا تعيق تشكيل اللجنة الدستورية السورية وتمنع بدء عملها

اتهم وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​، ​واشنطن​ بـ"إعاقة بدء عمل اللجنة الدستورية السورية"، منوها بـ"أن ​ايران​ تدعم الحل السياسي والتعاون بين ​الحكومة السورية​ و​الأمم المتحدة​".

وخلال لقائه المبعوث الأممي إلى ​سوريا​ غير بيدرسون، أشار ظريف إلى "جهود ايران في محاربة ​الإرهاب​ والتطرف في إطار العملية السياسية السورية وتشكيل اللجنة الدستورية السورية بالتعاون مع الدول الضامنة والأمين العام للأمم المتحدة"، معتبراً أن "ضغوط ​الولايات المتحدة​ الأمريكية تمنع تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها".

وأكد "عزم ايران على حل ​الأزمة السورية​ بالوسائل السياسية"، مضيفاً "أن ​طهران​ دعمت أي تعاون إيجابي بين دمشق والأمم المتحدة وشجعت ​الاتصالات​ بين الجانبين".