"الصحة العالمية" تحذر من وفاة 35 ألف مريض سرطان باليمن

حذرت ​منظمة الصحة العالمية​ من "وفاة 35 ألف مريض سرطان ب​اليمن​ إن لم يتوفر التمويل اللازم لعلاجهم"، مشيرةً إلى أنه "‏لا ينبغي أن يعد ‎​السرطان​ بمثابة عقوبة إعدام؛ لكنه في ‎اليمن أصبح كذلك".

ولفتت إلى أنه "سيصبح الموت مصير 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن إن لم يتوفر العلاج بسبب انقطاع التمويل"، مشيرةً إلى أن "عدم توفير علاج السرطان سيتسبب في خسارة العديد من الأرواح بسبب هذا المرض".