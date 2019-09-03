كمالوندي: ايران حققت 260 انجازا نوويا خلال 6 اعوام

اعلن المتحدث باسم ​منظمة الطاقة الذرية الايرانية​ ​بهروز كمالوندي​ انه "تم تحقيق 260 انجازا نوويا خلال الاعوام الستة الاخيرة"، مشيراً إلى أنه "تم خلال الفترة من 2007 لغاية العام 2013 تحقيق 20 انجازا نوويا مهما وبعض الانجازات الاخرى فيما تسارعت عملية تحقيق الانجازات بحيث بلغت 260 انجازا منذ العام 2014 لغاية الان".

ولفت إلى انه "من المقرر ان يصل حجم تخصيب اليورانيوم في البلاد الى نحو 272 الف سو (SWU) حسب ​الاتفاق النووي​ في ختام الـ 15 عاما القادمة والتي مضى منها 4 اعوام"، مؤكداً أن "الاتفاق النووي لم يضع اي قيود امام استخدام الاشعة النووية في مجالات الطب و​الصناعة​ و​الزراعة​ واي مجال اخر".