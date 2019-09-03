روسيا تصنع مروحية لاستخراج النفط من الجرف القاري

لفت المدير التنفيذي لمصنع الطائرات الواقع في مدينة أولان أودي ليونيد بيليخ في تصريح لوكالة "​سبوتنيك​" الى أن " ​روسيا​ تستعد لصنع ​طائرة​ ​مروحية​ جديدة، وستملك المروحية المنتظرة "مي-171أ3" القدرات اللازمة للعمل في الجرف القاري الذي يحتوي على ​النفط​"، مشيرا الى أن "وتم استنباط المروحية المناسبة للعمل في الجرف القاري التي ستحمل اسم "مي-171أ3" من مروحية "مي-171أ2".

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