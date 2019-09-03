وزير صيني: نعارض إدراج شركات الطاقة النووية الصينية بقائمة العقوبات الأميركية

لفت نائب وزير ​البيئة​ وحماية البيئة ​الصين​ي ليو هوا إلى أن "الصين تعارض بشدة إدراج شركات ​الطاقة النووية​ الصينية في قائمة ​العقوبات الأميركية​"، مشيراً إلى أن "مثل هذه الإجراءات، تفقد مفهوم ​الأمن​ القومي، معناه بالكامل، وتشكل إساءة لاستخدام ضوابط التصدير ولن يؤثر هذا على الشركات الصينية فحسب، بل سيؤثر أيضا على الشركات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك الأميركية".

وأشار إلى أن "​واشنطن​ تستخدم الإجراءات الحمائية من جانب واحد، ولذلك تجلب الضرر لمصالح الشركات الصينية ومصالح الشركات من مختلف دول ​العالم​"، لافتاً إلى "إننا نأمل، بأن تتوقف ​الولايات المتحدة​ عن التصرف بهذا الشكل الخاطئ، وتعمل لحل الخلافات والمشاكل عن طريق التشاور على أساس المساواة".