وزير صيني: نعارض إدراج شركات الطاقة النووية الصينية بقائمة العقوبات الأميركية

لفت نائب وزير البيئة وحماية البيئة الصيني ليو هوا إلى أن "الصين تعارض بشدة إدراج شركات الطاقة النووية الصينية في قائمة العقوبات الأميركية"، مشيراً إلى أن "مثل هذه الإجراءات، تفقد مفهوم الأمن القومي، معناه بالكامل، وتشكل إساءة لاستخدام ضوابط التصدير ولن يؤثر هذا على الشركات الصينية فحسب، بل سيؤثر أيضا على الشركات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك الأميركية".
وأشار إلى أن "واشنطن تستخدم الإجراءات الحمائية من جانب واحد، ولذلك تجلب الضرر لمصالح الشركات الصينية ومصالح الشركات من مختلف دول العالم"، لافتاً إلى "إننا نأمل، بأن تتوقف الولايات المتحدة عن التصرف بهذا الشكل الخاطئ، وتعمل لحل الخلافات والمشاكل عن طريق التشاور على أساس المساواة".
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