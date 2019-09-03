دبي - بواسطة محمد فارس الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم من يتفق معي على أن الشوارع رائعة تماماً؟ أرى أن أيادي الجميع قد رُفعت تقريباً، باستثناء ذلك الرجل الأحمق الذي دائماً ما يخالفني الرأي! لنتكلّم بشكل جاد، فكّر في الأمر، إن لم تكن الشوارع موجودة حقاً، فكيف يمكن أن نجد بعضنا البعض؟ سيكون الأمر مثل: "مرحباً، دعنا نلتقي هذا المساء، أين؟ ماذا عن بعض الشوارع الشهيرة في المدينة؟ أنت تقول لي أن الشوارع ليست شيئاً هاماً؟ حسناً، أعتقد أننا لن نكون قادرين على اللقاء وهذا أمر محزن". شاهد أيضاً:15 صورة لألذ أطعمة الشوارع في العالم! © القيادي الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم

شاهد أيضاً:فيديو أغلى 10 شوارع في العالم وهناك سبب آخر لكون الشوارع جميلة جداً وذلك لأن أسطحها الملساء مناسبة للفرار بسيارة مسرعة هاربة، بالتأكيد فإن القيادة عبر الشارع أفضل من القيادة عبر حقل الذرة مع كل هذه الحقائب من المال، لكن هذه قصة لوقت آخر، أما الآن لنلقي نظرة على الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم.

1- نيهافن، كوبنهاغن © alqiyady الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم

تتميز هذه القناة والواجهة المائية التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر بمبانيها ذات الألوان الزاهية والسفن الخشبية التاريخية الموجودة هناك، بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت أهمية هذه المنطقة كميناء ملاحي رئيسي في التلاشي، وبحلول السبعينيات من القرن الماضي، تم استخدام جزء كبير من الشارع كموقف اعتيادي للسيارات، لكن جهود التنشيط في الثمانينيات - بما في ذلك إنشاء ممر للمشاة - جعلت هذا المكان مشهوراً للسياح الذين يرغبون في زيارة العديد من المقاهي والمتاجر، ومما لا يثير الدهشة يقال أن الماء هناك قد يكون مليئاً بحوريات البحر.

2- شارع نانجينغ، شنغهاي © alqiyady الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم

هل أنتن من محبّات التسوق أيتها السيدات؟ إذاً احصلوا على تأشيرة سياحية إلى الصين، واذهبوا برحلة إلى شنغهاي، وقوموا بزيارة العشرات من متاجر الأزياء الفاخرة التي تجعل من شارع نانجينغ أحد أكثر شوارع التسوق ازدحاماً في العالم، تتواجد هناك شركات Old Navy و Tommy Hilfiger و Calvin Klein وحتى متجر Lego! اذهبوا إلى هناك وانفقوا رصيد بطاقتكم الائتمانية، لا تكونوا غريبي الأطوار.

3- شارع الحرية (Svobody)، لافيف © alqiyady الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم

هل تبحث عن تجربة ثقافية حقيقية في أوروبا الشرقية؟ توجّه إذاً إلى مدينة لافيف في أوكرانيا وتجوّل في شارع سفوبودي (الحرية) واستمتع بأداءٍ حي في دار الأوبرا في لافيف، كما يمكنك أن تجرّب روائع وصفات الطهي التي يتم تقديمها في متجر ماكدونالدز، أما إذا كنت تفضّل البيتزا فإن مطعم دا فينشي يقدّم وجبات بيتزا مقبولة إلى حد بعيد، في أيام الأحد يتم إغلاق الشارع أمام حركة المرور حتى تتمتع بالجو العام دون تواجد سائقي مدينة لافيف المجانين، هذا لا يمنع السيارات من السير في الشارع بشكل دائم، لكن لا بأس بذلك.

4- شارع لونغ، كيب تاون © alqiyady الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم

هل تحلم بأن تعيش أسلوب الحياة البوهيمية؟ يمكنك أن تعيش هذه التخيلات من خلال زيارة شارع لونغ في مدينة كيب تاون، حيث سُمّي بهذا الاسم لسببٍ منطقي حيث أنه حرفياً عبارة عن شارع طويل، كما وأنه منطقة متنوعة لديها الكثير من المقاهي التي يمكن أن تحتسي القهوة من خلالها، إلى جانب المكتبات حيث يمكنك التظاهر بأنك شخص ذكي وهام، والكثير من المباني الفيكتورية اللطيفة مع شرفات من الحديد المطاوع إذا كان ذلك يعجبك.

5- شارع لومبارد، سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا © alqiyady الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم

هل ترغب في زيارة أحد أكثر الشوارع الملتوية في العالم؟ على ما يبدو فإن هذا هو الحال لدى مليوني شخص أيضاً، يتكون هذا الشارع الشهير الواقع في حي Russian Hill من المنعطفات القوية، يمكنك حتى قيادة سيارتك في الشارع، ولكن تأكد من أن تشغل نفسك بشيء ما أثناء انتظارك في الرتل حيث قد يستغرق الأمر أحياناً 30 دقيقة أو أكثر قبل أن تحصل على دورك في العبور.

6- شارع الحادي عشر، دافنبورت، آيوا © alqiyady الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم

هل أنت من محبّي الشوكولاتة المصنوعة يدوياً، هل تريد الاستمتاع بوجبة من البرغر المشوي جيداً مع البيرة المنعشة المصنوعة محلياً؟ إذاً فإن Village of East Davenport هو أفضل مكان للتنزه في ليلة الجمعة، في عام 1980 تم إدراجها كمنطقة تاريخية في السجل الوطني للأماكن التاريخية وذلك لسببٍ وجيه، حيث كانت الموقع الخاص بمعسكرات الجيش في الحرب الأهلية وما زالت العديد من المباني التي يعود تاريخها إلى أكثر من 150 عاماً من تلك الحقبة موجودة، بعد أن تم تحويلها إلى المتاجر المتخصصة والحانات التي يمكنك العثور عليها هناك اليوم.

7- شارع الاستقلال ، اسطنبول © alqiyady الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم

يقع في حيBeyoğlu التاريخي في اسطنبول، ويزور هذا الشارع الشهير أحياناً ما يصل إلى 3 ملايين شخص في يوم واحد، إنه محاط بالمسارح ودور السينما والحانات والمطاعم والمعارض الفنية ومتاجر الشوكولاتة والنوادي الليلية حيث يمكنك الرقص على جميع أنواع الموسيقى الشهيرة التي قد لا ترغب بالاستماع إليها، إنه أيضاً مكان متنوع جداً حيث ستجد الكنائس الأرثوذكسية والمعابد والمساجد على طول الطريق، وإذا كنت مواطناً من إحدى بلدان فرنسا أو روسيا أو المملكة المتحدة أو إسبانيا ووجدت نفسك في مأزق فلا تقلق، يمكنك العثور على سفارة بلدك في هذا الشارع حيث سيعمل الموظفون على مساعدتك في حل المشكلة. Advertisements

8- شارع وول ستريت ، مدينة نيويورك © alqiyady الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم

هل أنت مهتم بزيارة مركز الكون؟ سوف تحتاج إلى سفينة فضائية وربما ستستغرق الرحلة مليار سنة، لكن السفر إلى المركز المالي للكون أسهل بكثير: فقط استقل قطار أنفاق مدينة نيويورك واذهب إلى شارع وول ستريت، هذه المنطقة المكونة من ثمانية كتل بناء هي الموطن الرئيسي لأكبر سوقين للأوراق المالية (NYSE و NASDAQ) كما أنها مليئة بالشوارع الضيقة وناطحات السحاب التي تميز مانهاتن بشكل عام، وعندما تنظر إلى الأشخاص الأقوياء الذين يرتدون البدلات الرسمية المخصصة ويحملون الحقائب، من الصعب ألا تتخيل أنهم جمعوا ما يكفي من الثروة لشرائك عدة مرات!

9- شارع خاو سان، بانكوك © alqiyady الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم

إذا كنت شاباً له ذوقه الخاص في الموسيقى والأزياء وتحاول أن تجد طريقك في هذا العالم، فيجب أن يكون شارع خاو سان على قائمتك، ستجد هنا خريجي المدرسة الثانوية الذين يقضون فترة استراحتهم، والشبان المنتهين حديثاً من الخدمة العسكرية وطلاب الجامعات، جميعهم هنا في إجازتهم الخاصة في هذه المنطقة من بانكوك، يُعرف الشارع باسم backpack ghetto وهو محاط بكل شيء من البيوت الشبابية الرخيصة إلى الفنادق اللائقة، يمكنك أيضاً شراء الأقراص المضغوطة وأقراص الفيديو الرقمية المقرصنة وحتى بطاقات التعريف المزيفة إذا كان عمرك أقل من السن القانوني، في الليل ستشاهد الحشرات المشوية وعروض تنس الطاولة، لذلك إذا كنت ستزور المنطقة، فمن الأفضل أن تترك أخلاقك في المنزل لأنها ستمنعك من اكتشاف حقيقة نفسك.

10- روديو درايف، بيفيرلي هيلز، كاليفورنيا © alqiyady الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم

إذا كان شراء الفساتين التي يقلّ سعرها عن 15000 دولار يجلب لك العار الشديد، فإن شارع روديو درايف هو المكان المناسب لك تماماً، سوف يتجنبك مندوبو المبيعات في متاجر البيع بالتجزئة الفاخرة على امتداد 3 مبانٍ في بيفرلي هيلز حرفياً إذا كنت لا تبدو غنياً، وبالتأكيد لا ترغب بذلك! لذلك تأكد من حمل كلبك المفضل من سلالة شيواوا (والذي قمت بتسميته Cupcake) في حقيبة الحمل ذات الإصدار الفاخر من غوتشي في جميع الأوقات، ستشاهد في شوارع المنطقة الكثير من الهندسة المعمارية ذات الطراز الأوروبي التي ترضي عينيك، وإذا كانت الأمور تسير على ما يرام فربما تصادف شخصاً مشهوراً أو مجموعة من الأشخاص الذين يحتسون شراب لاتيه موكا البرتقالي البالغ سعره 12 دولاراً.

11- ميدان بيكاديللي، لندن © alqiyady الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم هل أنت من من محبي المهرجين والدببة على الزلاجات الدوارة أو أي شيء من هذا القبيل؟ أنا متأسف لأنك لن تجدها في منطقة Piccadilly Circus في لندن، وذلك لأن كلمةCircus هنا لا تعني "السيرك" وإنما "الميدان"، أي منطقة دائرية مفتوحة عند تقاطع شارع، ومع ذلك فإنك ستجد الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها في واحدة من أكثر المناطق شعبية في لندن بالنسبة للسياح، هنا ستحصل على نصيب وافر من المتاجر والمطاعم والمسارح وكل تلك الإشارات المضيئة التي تدفعك للاعتقاد بأنك في ميدان التايمز في نيويورك، لكنك لست كذلك، وإذا كنت محظوظاً قد يصادف تواجدك هناك مع مرور الأمير وليام والدوقة كيت! لا، لن يحدث ذلك!

12- تشاندني تشوك ، دلهي © alqiyady الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم

تُعرف منطقة تشاندني تشوك أيضاً باسم Moonlight Square، وهي واحدة من أقدم الأسواق وأكثرها ازدحاماً في دلهي القديمة في الهند، إذا كنت تعاني من رهاب أو خوف، فهذا هو المكان المثالي للتغلب على مخاوفك! هناك مطاعم كثيرة وما يزيد عن 1000 متجر حيث يتم بيع كل شيء تقريباً من الحلي والأقمشة ذات الألوان الزاهية والمجوهرات والتوابل وحتى الألعاب النارية إذا كنت مهتماً بالانفجارات الصغيرة، على مر الأجيال، انتقلت تلك المتاجر من الآباء إلى الأبناء وبشكل مستمر، إنه مكان لطيف جداً، لا تنسوا تجربة تلك الألعاب النارية التي ذكرتها قبل قليل.

13- شارع ديل، بيرلينجتون، آيوا © alqiyady الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم

يقع شارع ديل في بلدة صغيرة غريبة على طول ميسيسيبي، ويشتهر بشكل خاص بحديقة Perkins حيث يمكن للأطفال لعب البيسبول في الصيف والذهاب للتزلج على المنحدر المعتدل في فصل الشتاء، كان أيضاً موطناً لمتحف Apple Tree الشهير عالمياً حتى عام 2007 عندما تم اتخاذ قرار نقله إلى المكتبة العامة القديمة في البلدة، وبالإضافة إلى ذلك، إذا تابعت السير من خلال الشارع فستجد متجراً مريحاً مع محطة وقود حيث يمكنك العثور على وجبات الهوت دوغ الشعبية، إنه سحر الطهي في أفضل حالاته!

14- الجادة الخامسة، مدينة نيويورك © alqiyady الشوارع الخمسة عشر الأكثر شهرة في العالم

هل تريد التظاهر بأنك شخص ذو أهمية كبرى؟ اذهب إلى الجادة الخامسة في مدينة نيويورك، هذه المنطقة هي واحدة من أغلى الشوارع وأكثرها أناقة على مستوى العالم، ستجد هنا جميع متاجر المصممين المفضلين لديك، حيث يمكنك شراء قلادة بسعر 500000 دولار من تيفاني، ويحتوي الجزء العلوي الخامس على حي Millionaire’s Row وهو حي سكني حصري يحتوي على قصور كانت تُستخدم من قبل الأغنياء والبارونات في القرن التاسع عشر، بمعنى آخر، إنه البناء الذي ستحتاج إلى الفوز مرتين على الأقل في جوائز اليانصيب من أجل تحمل تكلفته، لقد ألقينا نظرة على إمكانية حدوث ذلك، والنسبة هي 1 من 292 مليون!