بعد 7 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي تحصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بالجيزة.
كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت بقيام (عنصرين إجراميين - سبق اتهامهما في 3 قضايا "سلاح - مخدرات - سرقة متنوعة")، لهما محل إقامة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وآخر بدائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب التسلق وكسر النافذة ، مُتخذان من دائرة قسم ثالث أكتوبر مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وضبطهما حال استقلالهما سيارة "فان"، وبمواجهتهما أيدا ما توصلت إليه التحريات، واعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي وارتكاب (7) حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب بدائرة القسم.
وتم بإرشادهم التوصل لأماكن إخفاء وتصريف المسروقات حيث أمكن ضبط (6 اسطوانات غاز - 2جهاز مكبر صوت - مبرد مياه - 5 شاشات عرض -3 مروحة كهربائية - غسالة - 3 فرن كهربائي - 2 كشاف كهربائي - مكنسة كهربائية) , وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها والمتحصلة من نشاطهما الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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