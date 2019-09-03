"حملت سفاحًا".. السجن 10 سنوات لحداد اغتصب ابنة زوجته بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة حداد بالسجن 10 سنوات لاتهامه بهتك عرض ابنة زوجته وحملها منه سفاحًا، داخل شقة بمنطقة الجمرك.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمير عادل رمزي، والمستشار هشام شريف الشريف.

ترجع أحداث القضية رقم 6622 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما ورد بلاغ لضباط القسم من ربة منزل، بقيام زوجها المدعو "أ. ع" حداد بهتك عرض ابنتها "ش.هـ.م" 17 عاما، طالبة، داخل شقة الزوجية.

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أكدت تحريات ضباط قسم شرطة الجمرك صحة الواقعة، وتبين استغلال المتهم غياب زوجته عن الشقة، وقام بهتك عرضها المجني عليها عدة مرات.

وبتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليها أوضح التقرير الطبي أنها حملت بجنين نتج من تعدي المتهم عليها جنسيا.

ألقي القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.