البورصة تنهي تعاملات اليوم على انخفاض جماعي في مؤشراتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

تراجعتا مؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مبيعات محلية وعربية.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.73% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 14999 نقطة ليزل عن مستوى 15 ألف الذي صعد إليه أمس.

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وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.68%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6%.

وسجلت تعاملات المصريين والعرب خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 35 مليون جنيه، و13.8 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 110 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 بنسبة 1.12% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 15110 نقطة.