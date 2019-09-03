روسيا وإيران تجريان تدريبات مشتركة في المحيط الهندي

نقلت وكالة ”تاس“ للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قوله اليوم الإثنين، إن روسيا وإيران تعتزمان إجراء تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهندي.

وقال ظريف بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن طهران رحبت باقتراح روسي لضمان الأمن في الخليج.