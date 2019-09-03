الكويت.. إيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي و30 ضابطا وعسكريا عن العمل

قرر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ خالد الجراح، إيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي عن العمل، وذلك وفقا لجريدة "الراي" المحلية.
ولم يكشف عن أسباب الإيقاف حتى اللحظة، فيما ذكر حساب "تفتيش الكويت" الإخباري على موقع "تويتر" أن الشيخ وكيل أمن الدولة الخارجي، أوقف عن العمل مع رجل الأعمال ومرشح الدائرة الرابعة فهد غشام البصمان. وكان العلي قد عين وكيلا لجهاز أمن الدولة في فيفري 2017.
كما قرر وزير الداخلية الكويتي إيقاف مدير السجن المركزي و30 ضابطا وعسكريا عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق بتهمة الإهمال والتقصير.
ونفت مصادر أمنية لـ "السياسة" ما أشيع عن أن إيقاف الشيخ مبارك سالم العلي جاء بعد اجتماع قيادات أمنية مصرية مع نظيرتها الكويتية، لكن حسابات عدة على "تويتر" أكدت أن الاجتماعات الأمنية التي عقدها الجانب المصري مع نظيره الكويتي، على هامش القمة الأخيرة بين الجانبين، كشفت عن بعض التقصير والثغرات في الملف الأمني.
ووفق مصدر أمني، فقد جاءت قرارات الإيقاف المتعلقة بالسجن المركزي على خلفية اتهامات طالت قياداته بالإهمال والتقصير في متابعة النزلاء، لا سيما بعد تفجر قضية النزيل المتهم بانتحال صفة أحد أبناء الأسرة الحاكمة وتنفيذ عمليات نصب واحتيال واسعة ومتعددة من محبسه.
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