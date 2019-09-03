فرنسا: أمامنا الكثير لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء إنه ما زال أمام باريس الكثير من العمل لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

أكد لودريان أن المحادثات مستمرة مع طهران حول تفعيل خط ائتماني مرتبطًا بالنفط والأمر يتوقف على موافقة واشنطن لإصدار استثناءات.

أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي على صلة بالملف الإيراني

لـ"العربية"، مساء الإثنين بأن وفدا إيرانيا برئاسة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع الجانب الفرنسي.

وأضاف المصدر أن هناك مبادرة فرنسية، تتضمن تقديم قروض لإيران بقيمة خمسة عشر مليار دولار كبديل للآلية الأوروبية في التعامل مع

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إيران "إنسكتس" على أن تحُدَّ إيران من دورها الإقليمي المزعزِعِ للاستقرار وتضعَ حدا لبرنامج صواريخها الباليستية.

كما أشار إلى أن المطالب الفرنسية لإيران تضمنت أيضا العمل على تهدئة التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأتت تلك المبادرة بالتزامن، مع إعلان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الاثنين، بأن طهران متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق مع أوروبا لتجنب الموعد النهائي الذي حددته إيران لتخفيض التزاماتها النووية.