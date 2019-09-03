طبعة جديدة من الإخوان فى اليمن

يعيد تنظيم الإخوان، بأجنحته وأذرعه المتعددة، تدوير بضاعته المعتادة، بالخلط بين ما هو ديني وسياسي، وذلك كلما ضاقت عليه السبل.
فتوى جديدة تلبس غطاءً دينيا في خدمة هدف سياسي، صادرة هذه المرة عما يسمى بهيئة علماء اليمن، أحد الكيانات التابعة لتنظيم الإخوان، وذراعه السياسي حزب الإصلاح.
عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو يتضمن تقريرا مصور بعنوان " حزب الإصلاح وفتوى الدم في اليمن" ويكشف فيه عن فتوي رئيس هيئة علماء اليمن القيادي البارز في جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم
أوضح "التقرير" أن "هيئة علماء اليمن" برئاسة القيادي البارز في جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمالدولي للإخوان عبدالمجيد الزنداني، أحيت مجدداً، فتوى حرب صيف 94 ضد الجنوب اليمني، بمبررات ومسوغات دينية.
وتابع :" التقرير " أن ، هيئة، علماء اليمن أيدت في بيان رسمي، الإجراءات والتحركات العسكرية باتجاه عدن، ودعت الحكومة والشعب والجيشإلى العمل للقضاء على التمرد، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وقوات الأحزمة، والنخب.
ودعت الهيئة المكونات الاجتماعية والسياسية وجميع أبناء اليمن إلى الوقوف مع الحرب لـ "وأد الفتنة"، في تذكير بالفتوى التي أصدرتها الهيئة ذاتها في 1994، تمهيداً للحرب على الجنوب، والتي خلفت شرخاً عميقاً بين اليمنيين، وضربت الوحدة بين شطري اليمن التي قامت على السلام والشراكة.
وشدداًت هيئة علماء اليمن على قتال الجنوبيين واجتياح عدن وحذرت مصادر يمنية من خطورة هذا البيان معتبرةً أنه يحشد لحرب دينية، ويمثل دعوة صريحة واستدعاءً مشدداً لكافة المتطرفين، والجماعات الإرهابية للانخراط في القتال "باسم الله" وتحت "راية الجهاد"، ضد اليمنيين في المناطق الجنوبية.
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