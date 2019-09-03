أبو الغيط يؤكد أهمية تعزيز التقدم الأمني في العراق بعد دحر داعش

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية تعزيز التقدم الأمني الحاصل في العراق بعد دحر الإرهاب الداعشي، وقيمة هذا النصر والتضحيات التي قدمها العراقيون في حفظ أمن المنطقة ككل، مشيدا بالدور الذي يقوم به العراق من أجل تعزيز وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك؛ بما يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة.



واستعرض أبو الغيط - خلال لقائه اليوم الثلاثاء في بغداد مع الرئيس

العراقي برهم صالح - رؤية الجامعة العربية لمجمل الأوضاع والتطورات على الساحتين العربية والإقليمية، والسبل الكفيلة بالحفاظ على السلام فيها.



بدوره، أكد الرئيس العراقي أهمية دور جامعة الدول العربية في تنسيق وتوحيد الرؤى بين الدول الأعضاء لإنهاء التوترات وإيجاد حلول للأزمات.



وقال صالح ـ بحسب بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية ـ "إن العراق يدعم هذه

الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعضد فرص البناء والتعاون والعمل المشترك"، وأضاف أن الجهود السياسية والأمنية في العراق، بعد الانتصار على داعش، تتركز على العمل من أجل أن يكون النصر ناجزاً ونهائياً بالقضاء على العصابات الإرهابية، وتكريس بيئة استقرار أمني وسياسي واجتماعي، تساعد في التقدم بمشاريع البناء والإعمار، وتطوير البنى الاقتصادية والخدمية في البلاد .



ونوه بأن النظرة الوطنية العراقية المسؤولة تجاه المشكلات الدولية والإقليمية في المنطقة، والقاضية بالعمل المشترك مع الجميع، من أجل سلام المنطقة واستقرارها والنأي بالعراق عن سياسة المحاور.