أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية تعزيز التقدم الأمني الحاصل في العراق بعد دحر الإرهاب الداعشي، وقيمة هذا النصر والتضحيات التي قدمها العراقيون في حفظ أمن المنطقة ككل، مشيدا بالدور الذي يقوم به العراق من أجل تعزيز وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك؛ بما يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة.
العراقي برهم صالح - رؤية الجامعة العربية لمجمل الأوضاع والتطورات على الساحتين العربية والإقليمية، والسبل الكفيلة بالحفاظ على السلام فيها.
واستعرض أبو الغيط - خلال لقائه اليوم الثلاثاء في بغداد مع الرئيس
بدوره، أكد الرئيس العراقي أهمية دور جامعة الدول العربية في تنسيق وتوحيد الرؤى بين الدول الأعضاء لإنهاء التوترات وإيجاد حلول للأزمات.
الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعضد فرص البناء والتعاون والعمل المشترك"، وأضاف أن الجهود السياسية والأمنية في العراق، بعد الانتصار على داعش، تتركز على العمل من أجل أن يكون النصر ناجزاً ونهائياً بالقضاء على العصابات الإرهابية، وتكريس بيئة استقرار أمني وسياسي واجتماعي، تساعد في التقدم بمشاريع البناء والإعمار، وتطوير البنى الاقتصادية والخدمية في البلاد .
وقال صالح ـ بحسب بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية ـ "إن العراق يدعم هذه
ونوه بأن النظرة الوطنية العراقية المسؤولة تجاه المشكلات الدولية والإقليمية في المنطقة، والقاضية بالعمل المشترك مع الجميع، من أجل سلام المنطقة واستقرارها والنأي بالعراق عن سياسة المحاور.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الغيط يؤكد أهمية تعزيز التقدم الأمني في العراق بعد دحر داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.