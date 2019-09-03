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تحطم مقاتلة روسية شمال القوقاز

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ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس، اليوم الثلاثاء، أن طائرة حربية روسية من طراز سوخوي-25 يو.بي. تحطمت في

شمال القوقاز.


ونقلت الوكالة عن مصدر لم تكشف عن هويته - القول

إن طاقم الطائرة خرج منها في اللحظات الأخيرة قبل تحطمها، لكن لم يتم العثور عليهم فور وقوع الحادث، والذي لم تُعلن أسبابه بعد.
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