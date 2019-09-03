تحطم مقاتلة روسية شمال القوقاز

ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس، اليوم الثلاثاء، أن طائرة حربية روسية من طراز سوخوي-25 يو.بي. تحطمت فيشمال القوقاز.
إن طاقم الطائرة خرج منها في اللحظات الأخيرة قبل تحطمها، لكن لم يتم العثور عليهم فور وقوع الحادث، والذي لم تُعلن أسبابه بعد.
ونقلت الوكالة عن مصدر لم تكشف عن هويته - القول
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