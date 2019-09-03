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انفجار يدمر منازل في مدينة أنتويرب البلجيكية

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قالت خدمات الطوارئ البلجيكية إن انفجاراً دمر عدداً من المنازل في إحدى ضواحي مدينة أنتويرب الساحلية اليوم الثلاثاء.
وقالت خدمة الإطفاء في المدينة إن أطقم الطوارئ أنقذت شخصاً من بين الأنقاض لكن آخرين ربما ما زالوا محاصرين.
وقالت خدمة الإطفاء إن سبب الانفجار غير معروف إلى الآن.

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