مقتل وإصابة 12 شخصاً في انفجار بمدينة إعزاز السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين بجراح متفاوتة، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة ضربت سوقاً شعبية وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء ، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أربع إصابات بحالة حرجة جراء الانفجار الذي وقع في المدينة الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

وأشار إلى أن قوى "الأمن الداخلي والشرطة" عثرت على دراجة نارية مفخخة كانت معدة للتفجير قرب مدرسة طلحة في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي . اقرأ أيضاً.. مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في إدلب السورية

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