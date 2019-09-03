كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضحية كبرى تهز إسرائيل.. تسريب مكالمات هاتفية لنتنياهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت القناة "13" بالتلفزيون الإسرائيلي، تسجيلات صوتية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تفضح تدخله في شؤون الإعلام الإسرائيلي بطريقة مباشرة، برغم أنه لم يكن يوما وزيرا للإعلام.

نتنياهو يصرخ ويهدد ويتوعد

وسجل صوت نتنياهو وهو يصرخ ويتوعد ويهدد وزير الإعلام الإسرائيلي السابق أيوب قرا، بعد أن كان المستشار القضائي للحكومة قد حظر عليه التدخل في شؤون وزارة الإعلام، وفقا لما أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وجاء الحوار الحاد بينهما بعد نشر خبر في القناة الإسرائيلية "20"، عزا فيه الوزير قرا إنجازا في المجال الإعلامي إلى الوزيرة السابقة إيليت شاكيد.

وتابعت القناة، أن أمورا أخرى "فظيعة" يقوم بها نتنياهو في "سوق" الإعلام في إسرائيل من أجل أشخاص بعينهم.

نتيناهو يرد

وعقب نتنياهو على نشر المكالمات الهاتفية، بقوله: أنا فخور بظهور الحقيقة، والمكالمات تدل على أنني كنت حريصا على الحفاظ على القنوات التلفزيونية من الانهيار والاختفاء.

من جهته، قال منافسه رئيس الأركان الأسبق ورئيس تحالف "أزرق ابيض" بيني غانتس، "إن نتنياهو فقد كافة الضوابط المطلوبة للامتثال لتعليمات القانون".

فيما قالت عضو الكنيست من "المعسكر الديمقراطي" ستاف شافير، إن "نتنياهو بذل جهدا هائلا من أجل السيطرة على سوق وسائل الإعلام، من خلال مسؤولين ورشوة محتملة، وكلما تكشفت أدلة على هذه الأعمال، ندرك أنه يوجد هنا رئيس حكومة لا يريد أن يعرف حقيقة أفعاله" الفظيعة.

ونتنياهو مثله مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخوض صراعا دائما مع الصحافة ووسائل الإعلام، لدرجة أنه برر رمي زوجته لقطعة الخبز والملح التي قدمت لها كعربون صداقة أثناء زيارتهما للعاصمة الأوكرانية مؤخرا، بإثارة اهتمام وسائل الإعلام العبرية وجعلها تغطي نبأ هذه الزيارة، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

وُلد بنيامين نتنياهو في تل أبيب في 21 من تشرين الأول أكتوبر 1949. وكان جنديًا وضابطًا في إحدى وحدات الكوماندو الخاصة في جيش الدفاع (1972-1967). وبعد تخرّجه من معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا بدرجة الباكلوريوس في الهندسة المعمارية ودرجة الماجستر في إدارة الأعمال، كان السيد نتنياهو يعمل مستشارًا وأشغل منصب مدير في قطاع الصناعة في الولايات المتحدة وإسرائيل. ومنذ 1976 كان نتنياهو مديرًا لمعهد يوناتان وهو مؤسسة لبحث سبل مكافحة الإرهاب.

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وكان نتنياهو نائبًا لرئيس البعثة الدبلوماسية في الولايات المتحدة (1984-1982) وفي 1984، كان عضوًا في الوفد الإسرائيلي الأول للمحادثات الإسترتايجية الأمريكية الإسرائيلية. وأشغل نتنياهو منصب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة (88-1984) .

وكان نائبًا لوزير الخارجية (1991-1988) ونائب وزير في ديوان رئيس الوزراء (1992-1991). وكان نتنياهو عضوًا في الوفد الإسرائيلي لمؤتمر مدريد للسلام في 1991 ولمحادثات السلام في واشنطن التي أعقبت هذا المؤتمر.

بعيد عودته إلى إسرائيل عام 1988 دخل بنيامين نتنياهو الحلبة السياسية واصبح عضو كنيست عن الليكون وعين في منصب نائب وزير الخارجية. وفي الكنيست ال13 (1996-1992)، كان نتنياهو عضوًا في لجنتي الخارجية والأمن والدستور والقانون والقضاء البرلمانيتين.

بعد أن تولّى رئاسة حزب الليكود في 1993، انتُخب بنيامين نتنياهو في منصب رئيس وزراء دولة إسرائيل في أيّار مايو 1996 في أول انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء جرت في إسرائيل وأشغل هذا المنصب حتى تموز يوليو 1999. وبعد هزيمته في الانتخابات في 1999 استقال نتنياهو من رئاسة حزب الليكود ومن الكنيست ال15.

وعاد بنينامين نتنياهو إلى الحلبة السياسية عام 2002 حيث أشغل منصب وزير الخارجية اعتبارًا من تشرين الثاني نوفمبر 2002 وحتّى شباط فبراير 2003 حيث عُيّن وزيرًا للمالية، واستقال من منصبه هذا في آب اغسطس 2005.

وخلال دورة الكنيست ال-17 كان نتنياهو رئيس المعارضة.

في شهر شباط فبراير 2009 عقب الانتخابات للكنيست ال-18 كلف السيد نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة القادمة وأدى تصريح الولاء كرئيس وزراء في ال-31 من شهر مارس 2009.

نتنياهو متزوج وله ثلاثة أولاد.

قام نتنياهو بتأليف عدة كتب بما فيها: "الإرهاب؛ كيف يحقّق الغرب الانتصار" (1986)، "الإرهاب العالمي: التحدي والرد" (1991). وفي الآونة الأخيرة ألّف نتنياهو كتابي "مكان بين الأمم: إسرائيل والعالم" (1993) و" مكافحة الإرهاب: كيف تستطيع الدول الديمقراطية إلحاق الهزيمة بالإرهاب المحلي والعالمي (1995).