كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة جنوب إفريقيا تعتقل 90 شخصا مع استمرار الاضطرابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت شرطة جنوب إفريقيا في عدة أحياء في جوهانسبرغ والعاصمة بريتوريا، حيث دخلت أعمال النهب والحرق العمد في يومها الثالث في جنوب إفريقيا.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت أكثر من 90 شخصًا في خمس مناطق تأثرت بالعنف حتى يوم الثلاثاء. ابقت العديد من المحال التجارية أبوابها مغلقة، حيث يخشى أصحاب المتاجر العودة إلى ممتلكاتهم.

العديد من أصحاب العقارات المتأثرين هم من الأجانب. حذرت بعض الحكومات الإفريقية المواطنين الذين يعيشون في جنوب إفريقيا من اتخاذ احتياطات للسلامة وعبرت عن إحباطها من موجة أخرى من الهجمات التي تستهدف الشركات الأجنبية في البلاد.

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و في وقت سابق اعلنت الشرطة انه تم إخلاء مركز أفريقيا التجاري في جنوب أفريقيا، وفتشته بعد تهديد بوجود قنبلة. يعد مركز أفريقيا التجاري أحد أكبر المراكز في البلاد ويقع في ضاحية بين جوهانسبرج وبريتوريا.

وقالت إدارة مركز ساندتون سيتي، أحد أكبر المراكز التجارية في حي المال ساندتون في جوهانسبرج أيضًا إنه تلقى تهديدًا بوجود قنبلة، ولكن لم يتم العثور على أي عبوة ناسفة بعد تفتيشه، واستؤنف العمل في المركز التجاري.

ومع ذلك، أصر المسؤولون في جنوب إفريقيا حتى الآن على أن العنف كان مدفوعًا بالمجرمين الانتهازيين وجماعات الجريمة المنظمة، وليس كره الأجانب.

