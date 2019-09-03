كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون: بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل دون تأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مقرب من محادثات مع المتمردين المزعومين في حزبه أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قدم تفسيرا غير مقنع اليوم الثلاثاء لكيفية وضع اتفاق لمغادرة الاتحاد الاوروبي قبل تعليق البرلمان.

ويحاول جونسون إقناع المشرعين المحافظين الذين يرغبون في وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، بالتصويت والتصويت ضد خطوة من جانب نواب المعارضة للسيطرة على الأعمال البرلمانية ومنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر.

وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان في وقت سابق على عدم التصويت لمصلحة "أي تأخير لا طائل منه" للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورفض جونسون اقتراح إجراء انتخابات عامة، وأكد في كلمة أمام مقر مجلس الوزراء وسط لندن أن "مثل هذه الخطوة من شأنها أن تجعل المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة جديدة "مستحيلة".

وقال إن بإمكانه الحصول على اتفاقية أفضل من تلك التي عرضت على رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، لكن في حال تصويت النواب لمصلحة منع الخروج بدون اتفاق فإنهم سيكونون "كمن يجرد بريطانيا من أدواتها".

وأضاف أنه لن يطلب من بروكسل تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد ولا بأي حال من الأحوال.

Advertisements

وحذر حزب المحافظين المتمردين من أعضائه، الذين يدعمون تلك الخطوة، بالطرد من الحزب وعدم اختيارهم للترشح في أي انتخابات مقبلة.

وقال جونسون إنه سيكون قادرًا على إجراء تغييرات على الصفقة التي تفاوضت عليها تيريزا ماي ورفضت ثلاث مرات في مجلس العموم - خلال قمة الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر.

وقال زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن، إن بريطانيا "تحتاج" إلى إجراء انتخابات عامة، لأن هذا "سيعطي الناس الفرصة للاختيار بين اتجاهين مختلفين للبلاد".

ورفض كوربن تحذيرات زعيم حزب العمال السابق "توني بلير" الذي قال إن إجراء انتخابات مبكرة "فخ"، وإن جونسون قد يفوز فيها، لأن "بعض الناس قد يخشى من فكرة تولي كوربن رئاسة الوزراء أكثر".

جدير بالذكر أنه إذا أجريت انتخابات قبل نهاية 2019، فإنها ستكون الثالثة خلال السنوات الخمس الماضية، بعد انتخابات 2015، و2017.

