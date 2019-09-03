كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سقوط طائرة حربية روسية في إقليم ستافروبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن سقوط طائرة حربية هجومية من طراز سو 25 أو ب في إقليم ستافروبل ويجري البحث عن طياريها اللذين قفزا بالمظلة.

ووفق وزارة الدفاع جرى الحادث حين كانت الطائرة تقوم بتحلق تدريبي دوري، وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة لم تكن تحمل ذخائر، وسقطت في منطقة خالية من السكان.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر قوله إن الاتصال بالطائرة فقد قبل تحطمها، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

تابع العالم، الأحد، مشاهد مروعة، ونادرة الحدوث، لحريق طائرة روسية على مدرج الهبوط أسفر عن مقتل العشرات، في مطار قرب العاصمة موسكو، فيما تلاحقت التفاصيل بشأن الحادث المأساوي.

وقُتل 41 شخصاً على الأقل، بينهم طفلان، إثر الهبوط الاضطراري لطائرة تابعة لشركة "أيروفلوت" الروسيّة، واندلاع حريق فيها، وفق ما أعلن المحقّقون.

وأظهرت أشرطة مصوّرة، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الطائرة تحاول الهبوط في مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو.

كما أظهرت أشرطة أخرى ركّاباً يُسارعون إلى القفز هربا منها، بعد اشتعال النيران فيها، وتصاعد دخان أسود كثيف.

وقالت لجنة المحقّقين في بيان إنّه "كان هناك على متن الطائرة 78 شخصاً، بينهم أفرادها".

وأضافت اللجنة أنه "وفقاً للمعلومات المحدّثة" التي في حوزة المحقّقين حتى الآن "فقد نجا 37 شخصاً"، وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 13 قتيلاً فقط من بين الركاب الـ78.

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وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تعازيه إلى عائلات الضحايا، وفق ما أعلن الناطق باسمه ديمتري بيسكوف.

وقال مصدر لوكالة إنترفاكس إنّ "الطائرة وجهت نداء استغاثة بعد إقلاعها. لقد حاولت القيام بهبوط اضطراري لكنّها لم تنجح في المرّة الأولى، وفي المرة الثانية اصطدم هيكلها بالأرض واندلعت فيها النيران".

وكانت الطائرة، وهي من طراز سوبرجيت 100"، وهي أول طائرة مدنيّة روسيّة الصنع بعد الحقبة السوفياتية، تسير رحلة بين موسكو ومورمانسك.

وقد وصلت طائرة عسكرية روسية من طراز Tu-154M LK-1، إلى الولايات المتحدة لتنفيذ تحليقات مراقبة، في إطار المعاهدة الدولية الخاصة بالأجواء المفتوحة.

وذكر مصدر عسكري روسي، لوكالة إنترفاكس، أن الطائرة الحربية الروسية، هبطت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في قاعدة رايت باترسون الجوية، القريبة من مدينة دايتون في ولاية أوهايو.

وأشار المصدر، إلى أن الطائرة، أقعلت يوم الاثنين من مطار تشكالوفسكي بريف موسكو، وفي طريقها إلى الولايات المتحدة، هبطت في قاعدة ترينتون الجوية في كندا.

من جانبها، أفادت صحيفة "النجمة الحمراء" الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية، بأن مفتشين روس، سيقومون برحلة مراقبة على متن طائرة من طراز Tu-154M LC-1 فوق الولايات المتحدة، في الفترة من 12 إلى 20 مايو في إطار معاهدة الأجواء المفتوحة.

ودخلت هذه المعاهدة الموقعة عام 1992 في هلسنكي حيز التنفيذ عام 2002 وهي تتيح لـ34 دولة وقعت اتفاقات مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، التحليق فوق أراضي بعضها البعض للتثبت من التحركات العسكرية وإجراءات مراقبة الأسلحة والأمن.



