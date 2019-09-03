كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الأوكراني يصوت لتجريد المشرعين من الحصانة في القضايا الفردية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت المشرعون الاوكرانيون لتجريد أنفسهم من الحصانة من المقاضاة اليوم الثلاثاء في خطوة للمساعدة في المضي قدما بوعد انتخابي بتوقيع الرئيس فولوديمير زيلينسكي لاقتلاع الفساد في السياسة.

وفي السابق، كان يمكن تجريد المشرعين من الحصانة فقط من خلال تصويت برلماني على كل قضية فردية.

وقال النقاد أن إزالة حماية المشرعين تجعلهم عرضة للمحاكمات المستهدفة من قبل أولئك الموجودين في السلطة.

وجاء تصريح زيلينسكي في سياق كلمة ألقاها خلال اجتماع لحزب "خادم الشعب" عقد اليوم الأحد في العاصمة كييف: "اسم القوة السياسية التي ينتمي إليها، "خادم الشعب"، ليست مجرد علامة سياسية، بل عبارة عن "رؤية عالمة وشاملة".

وأضاف مشددا أن هذه الرؤية لا غيرها ستساعد على "إنشاء نظام حكم جديد في البلاد وليس إعادة تشغيل (النظام) القديم".

Advertisements

ولجأ زيلينسكي إلى مصطلح رياضي للتعبير عن هدف حزبه على الساحة السياسية الأوكرانية، قائلًا أن "خادم الشعب" تمكن من "الإطاحة بالنظام القديم، لكننا نريد توجيه ضربة قاضية إليه" حتى لن يستطيع الوقوف على قدميه بعدها.

وجدد الرئيس الأوكراني تأكيده على أن حزبه يعتزم إلغاء الحصانة النيابية وحرمان النواب من الاستمرار في ولاياتهم لسوء استخدام السلطة والزج بالمسؤولين الحكوميين في السجن على الإثراء غير المشروع، في حال دخوله البرلمان نتيجة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 21 يوليو المقبل.

وعرض حزب "خادم الشعب" اليوم برنامجه الانتخابي، فضلًا عن إعلانه أسماء أول 20 مرشحًا للحزب ضمن قائمة يفترض أن تضم 100 شخص، للمشاركة في السباق الانتخابي.

جدير بالذكر أن وزيلينكسي ممثل كوميدي سابق وهو من مواليد عام 1978، وتمكن من التفوق على الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي جرت يوم 21 من أبريل الماضي بأكثر من 70% من أصوات الناخبين، مقابل نحو 25% فقط حصل عليها بوروشينكو الذي ترشح لولاية رئاسية ثانية.

