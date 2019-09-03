كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي بريطانيا: نؤيد تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحرر السياسي لصحيفة ذا صن اليوم الثلاثاء أن زعيم حزب العمال المعارض يريد أن يصوت المشرعون لانتخابات يوم 14 أكتوبر لكن مع "آلية" ملحقة بفرض تمديد تاريخ خروج بريطانيا من عيد الهالوين.

ويعمل حزب العمل مع المحافظين المتمردين وأحزاب المعارضة الأخرى لمحاولة إجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على مطالبة بروكسل بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر.

وقال مصدر حكومي: "أن جونسون سيسعى لإجراء انتخابات إذا هزموا الحكومة".

وأضاف توم نيوتن دان: "يخبرني مصدر عمالي كبير مقرب من جيريمي كوربين أنه ما زال يريد أن يصوت نوابه في الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 14 أكتوبر غدًا، ولكن مع" آلية "مرفقة بتعليق المادة 50 لتجنب أي صفقة". مضيفًا: "هل من الممكن فعلًا؟"

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ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.

لكن الاتحاد الأوروبي يستبعد مطلب جونسون الرئيسي، وهو إزالة الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية لإبقاء تلك الحدود مفتوحة.

ويُذكر أن بريطانيا شهدت استفتاء عام 2016 صوتت فيه الغالبية لصالح الخروج من الاتحاد بعد أن ظلت عضوا لأكثر من 40 عامًا.

