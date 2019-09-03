كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هواوي" تعقد 50 صفقة تجارية لشبكات الجيل الخامس حول العالم رغم الحظر الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من إدراج شركة "هواوي" عملاقة الاتصالات الصينية في القائمة السوداء من قبل السلطات الأمريكية بسبب مزاعم بأنشطة التجسس بالتعاون مع الحكومة الصينية، تمكنت الشركة من زيادة إيراداتها في عام 2019، بالإضافة إلى إبرام مجموعة من صفقات شبكة الجيلالخامس الجديدة في جميع أنحاء العالم. ونفت عملاق التكنولوجيا مرارًا الاتهامات بالتجسس.

وكشفت شركة "هواوي"، اليوم الثلاثاء، أنها أبرمت صفقات على أكثر من 50 عقدًا تجاريًا من الجيل الخامس حول العالم على الرغم من حظرها من بعض الأسواق الرئيسية، بما في ذلك اليابان وأستراليا، إلى جانب الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، كما ذكرت شبكة CNBC.

وتشير الأرقام الصادرة علنًا إلى أن "هواوي" تتقدم حاليًا على أقرب العلامات التجارية للاتصالات المنافسة لها، مثل نوكيا التي أبلغت في يوليو عن وجود 45 عقدًا من عقود الجيل الخامس التجارية، بينما سجلت إريكسون 24 صفقة فقط.

وتشير شبكات 5G إلى تقنيات الجيل الخامس المرتبطة بنقل البيانات بسرعة فائقة والقدرة على دعم المركبات بدون سائق.

وقال مدير مجلس إدارة شركة "هواوي"، وليام شو، في مقابلة مع قناة CNBC اليوم الثلاثاء، التي تم بثها باللغة الصينية الشمالية: "تعد منتجات هواوي لشبكات الجيل الخامس من المنتجات الرائدة عالميًا، حيث تتمتع بأعلى مستوى من النضج فيما يتعلق بالتسويق. وستواصل هواوي تطوير تقنية الجيل الخامس الخاصة بها بثبات".

وصرح ويليام زو، أيضًا بأن "هواوي" ترحب بعالم "مفتوح وتعاوني"، وتعليقًا على المبادرة الأمريكية لإدراج الشركة في القائمة السوداء والحاجة إلى البحث عن موردين جدد للتكنولوجيا الأساسية خارج أمريكا الشمالية، أشار إلى أن شركة هواوي مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى.

وأوضح: "ترحب هواوي بالشركات والموردين الأمريكيين لمواصلة تقديم منتجاتها ومكوناتها إلى هواوي، ولكن في نفس الوقت ندعم التعاون العالمي في سلسلة التوريد".

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وعندما سُئل عما سيحدث إذا لم تتمكن بعض الشركات من توفير هواوي على المدى الطويل، قال مدير مجلس الإدارة أن هذا "حدث بالفعل".

كما قال ويليام زو: "ما تقترحه قد حدث بالفعل. لكن في ظل هذه الظروف، لا يزال عمل هواوي قويًا ومستقرًا".

وسط النجاحات التي حققتها هواوي مؤخرًا في إبرام صفقات مع كبرى شركات الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم، تواصل الولايات المتحدة الضغط على شركة الاتصالات الصينية ومورديها الرئيسيين في السلسلة، حيث تعتقد أن شركة الاتصالات العملاقة تتعاون مع الحكومة الصينية من خلال إجراء أنشطة تجسس في الولايات المتحدة - وهي تهم نفتها الشركة مرارًا وتكرارًا.

ورفضت شركة هواوي، اليوم الثلاثاء، أيضًا، اتهامات المخترع البرتغالي روي بيدرو أوليفيرا، الذي ادعى أن شركة هواوي قد سرقت تقنيات تصميمه المستخدمة لإنتاج كاميرا Huawei EnVision 260 البانورامية، وهو حادث تم الإبلاغ عنه من قبل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي.

وقالت "هواوي" في بيان: "هذه الادعاءات كاذبة" بحجة أنها: "ترفض رفضًا قاطعًا ادعاءات السيد أوليفيرا بانتهاك براءات الاختراع".

كما أصرت الشركة متعددة الجنسيات على أن المخترع البرتغالي قد استفاد من الوضع الجغرافي السياسي الحالي، وهو أمر غير مواتٍ لشركة هواوي. ومع ذلك، فإن وزارة العدل في الولايات المتحدة مصممة على النظر في الدعوى.