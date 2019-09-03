كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة هونج كونج: لم نناقش الاستقالة مع بكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخبرت لام قادة الأعمال الأسبوع الماضي بأنها تسببت في "فوضى لا تُغتفر" عن طريق تقديم مشروع القانون وأنه إذا كان لديها خيار فإنها ستعتذر وتستقيل، وفقًا لتسجيل صوتي تم تسريبه.

جدير بالذكر أن احتجاجات هونغ كونغ لمناهضة مشروع قانون تسليم المجرمين 2019 هي سلسلة من المظاهرات انفجرت في 28 أبريل 2019 في هونغ كونغ ومدن أخرى في جميع أنحاء العالم، تطالب بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين الهاربين الذي اقترحته حكومة هونغ كونغ، وذلك خشية أن يؤدي مشروع القانون إلى السماح للبر الرئيسي الصيني بالتدخل في النظام القانوني المستقل لهونغ كونغ المتمتعة بحكم ذاتي جزئي، مما يهدد الخصوصية القانونية للمدينة وأمنها الشخصي ويجعل الساكنة خاضعة لنظام قانوني مختلف.

وبدأت شرارة المظاهرات منذ تطبيق التعديل في فبراير 2019 لتنفجر بعد تنظيم الجبهة المدنية لحقوق الإنسان أكبر عدد من المشاركين.

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وفي 9 يونيو 2019، ووفقا للجبهة كان هناك 1.03 مليون متظاه، في حين ذكرت شرطة هونغ كونغ أن المتظاهرين كانوا 240.000 شخصا فقط.

وقد ساعدت المجتمعات في شتات هونغ كونغ في حشد تجمعات ومظاهرات لدعم القضية.

تم تأجيل القراءة الثانية للقانون مؤقتًا بسبب الاحتجاجات، بعد أن كانت مقررة في 12 يونيو 2019.

