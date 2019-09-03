كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط اضطرابات هونج كونج.. فنادق سنغافورة تشهد أفضل شهر على مدار سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين عن مجلس السياحة السنغافوري أن متوسط معدلات الإشغال في فنادق الدولة المدينة بلغ 93.8 ٪ في يوليو، وهو أعلى معدل في السجلات التي تعود إلى عام 2005، وارتفع من 92.5 ٪ قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضًا أعلى إيرادات للغرفة الواحدة منذ ما يقرب من أربع سنوات، وهو ما أشار إليه محللون وموظفون في مجال الفنادق، حيث ساعدت المؤتمرات التي تحولت من هونغ كونغ، وهي مركز أعمال منافس، إلى زيادة حدة العنف في الاحتجاجات التي بدأت في منتصف يونيو.

وقال ديريك تان المحلل لدى بنك DBS أكبر بنك في سنغافورة: "قد تستفيد سنغافورة من ضعف تداعيات هونج كونج حيث أن هاتين الوجهتين تشتركان في سمات مماثلة"، مستشهدًا بالأعمال التجارية التي تحول أماكن المؤتمرات من هونغ كونغ.

قال مؤتمر القمة العالمي للعافية، وهو تجمع يضم حوالي 600 من مندوبي صناعة الصحة والجمال، والمقرر عقدهم في منتصف أكتوبر، إنه سينتقل من هونج كونج إلى سنغافورة.

وقالت المتحدثة باسم الحدث أن هذا "لضمان سلاسة السفر قدر الإمكان".

قال "ماركوس حنا" المدير العام لفنادق سنغافورة فيرمونت سنغافورة، إنه كان لديه مجموعة أعمال تضم 60 شخصًا في الشهر الماضي من هونج كونج لإقامة لمدة خمس ليال.

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وقال حنا أن فنادقه، التي تقدم مرافق للمؤتمرات والاجتماعات، تلقت عددًا من الاستفسارات من الشركات التي تتطلع إلى نقل الأحداث خارج هونغ كونغ وسط الاضطرابات.

وقال "كريشنا جها" محلل جيفريز أن الأحداث في هونج كونج ستكون عاملًا في رفع قطاع الضيافة في سنغافورة.

وارتفعت إيرادات الغرفة المتاحة، وهو مقياس أداء رئيسي لصناعة الفنادق، إلى 203.7 دولار سنغافوري في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2015، ومن 200.2 دولار سنغافوري في يوليو 2018.

وقال أن الاضطرابات كانت ستؤثر على خطط السفر الصيفية للسائحين، وفي حين تشمل العوامل الأخرى تشديد المعروض من الفنادق في سنغافورة خلال موسم الذروة للزوار من شمال آسيا وضعف الدولار السنغافوري.

وفي هونغ كونغ، عانى مطار المدينة من اضطرابات متكررة بسبب المظاهرات وأفاد مشغلو الفنادق عن انخفاض معدلات الإشغال وإلغاء الحجز.

ونصحت العديد من الدول مثل سنغافورة رعاياها بتأجيل السفر غير الضروري إلى المستعمرة البريطانية السابقة.