محاولة سرقة بنك المغرب…الأمن يضبط مفكات وأدوات حديدية لكسر الأقفال في حوزة موقوف

ضبطت مصالح الأمن في مدينة العيون، اليوم الثلاثاء، شخصا حاول سرقة بنك المغرب عن طريق تسلق جداره.

وأوقفت عناصر الشرطة في ولاية أمن العيون، في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، شخصا، يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة سرقة مؤسسة مالية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الأمن الخاص، العاملين في مقر بنك المغرب في مدينة العيون، بتنسيق مع موظفي الأمن الوطني، المكلفين بالحراسة، كانوا قد ضبطوا المشتبه فيه، وهو متلبس بمحاولة ولوج مقر المؤسسة المذكور عن طريق التسلق بغرض السرقة، حيث تم العثور بحوزته على حقيبة تحتوي على مفكات، وأدوات حديدية تستعمل في كسر الأقفال، وآلة كهربائية لتقطيع القضبان الحديدية، فضلا عن قفازات يدوية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المحتملة المنسوبة إلى المعني بالأمر.