نجم شهير يتعرض لحادث خطير.. انقلاب للسيارة وإصابة بليغة

تعرض الممثل الكوميدي الشهير “كيفن هارت”، أول أمس الأحد، لحادث سير خطير في لوس أنجلوس، خلف إصابات بليغة على جسمه.

وكشفت وكالة دوريات الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في بيان لها، أمس الاثنين، أن النجم الأمريكي، كان على متن سيارة فقد سائقها السيطرة عليها، ما أدى إلى انقلابها على حافة الطريق.

ونفى المصدر نفسه أن يكون الممثل الأمريكي قد تعرض للحادث بسبب السياقة تحت تأثير الكحول، بينما أكد تعرضه لإصابة بليغة، على الرغم من أنه ليس هو السائق.

ولم يتحدث البيان المذكور عن تفاصيل إصابة الممثل الأمريكي، بينما قالت تقارير إعلامية إنه تعرض للإصابة في ظهره.

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ونقل الممثل الأمريكي، البالغ من العمر 40 سنة، إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وعرف “كيفن هارث” في مسيرته الفنية، بنجاحه في أدوار كوميدية في عدد من الأفلام، أهمها “رابد ألونج”.