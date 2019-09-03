بالصور.. خاليلوزيتش يشرف على أول حصة تدريبية لـ”أسود الأطلس”

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خاض المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس الاثنين، على أرضية المركب الكبير لمدينة مراكش، أول حصة تدريبية، تحت إشراف البوسني، وحيد خاليلوزيتش، المدرب الجديد لـ”أسود الأطلس”.
وشهدت حصة، أمس، وجود بعض اللاعبين فقط من 27 لاعبا، الذين وجه إليهم الناخب الوطني الدعوة إلى خوض مباراتين وديتين أمام كل من بوركينافاسو في 6 من شتنبر الجاري، والنيجر في العاشر من الشهر ذاته، في مركب مراكش الكبير.
ويبقى عادل تاعرابت أبرز الحاضرين في الحصة التدريبية ليوم أمس، وهو العائد إلى المنتخب بعد غياب دام قرابة خمس سنوات، كما عرفت الحصة، أيضا، وجود أسماء أخرى، على غرار رومان سايس، وثلاثي الرجاء الرياضي، أنس الزنيتي، وبدر بانون، وعمر بوطيب، إلى جانب سفيان بوفال، وجواد الياميق.
ومن المنتظر أن يلتحق باقي اللاعبين، اليوم الثلاثاء، في مدينة مراكش، للانخراط في الاستعدادات، التي تخوضها العناصر الوطنية، حتى يتسنى للمدرب البوسني اختيار التوليفة المناسبة، التي سيدخل بها لقاءي بوركينافاسو، والنيجر.
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