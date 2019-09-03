جسر الزرقاء: اعتقال طالب بشبهة طعن آخر بإحدى المدارس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، اليوم الثلاثاء، قاصرا يبلغ من العمر 16 عاما بشبهة ضلوعه في جريمة طعن فتى (15 عاما) في بلدة جسر الزرقاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن جريمة الطعن وقعت بعد جدال نشب بين طالبين في إحدى مدارس جسر الزرقاء، في الوقت الذي لم تتضح فيه الخلفية بعد.

واقتادت الشرطة المشتبه به للتحقيق، ومن المزمع عرضه على المحكمة من أجل تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق.

وأسفرت جريمة الطعن عن إصابة الطالب بجروح وصفت بأنها طفيفة، أحيل على أثرها إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.