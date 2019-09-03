النقب: التماس عاجل لافتتاح السنة الدراسية في القسوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت جمعية حقوق المواطن باسمها واسم لجنة متابعة قضايا التعليم ومجلس القرى غير المعترف بها في النقب وعدد من الأهالي، التماسا مرفق بطلب جلسة عاجلة في المحكمة من أجل إصدار قرار يفرض على وزارة التربية والتعليم ومجلس إقليمي القسوم افتتاح السنة الدراسية بانتظام وتوفير الخدمات والسفريات لطلاب القرى غير المعترف بها.

وبحسب الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم ومجلس إقليمي القسوم، فإن الأخير هو ذراع تنفيذي لتوفير خدمات التربية والتعليم لطلاب القرى غير المعترف بها الواقعة شمال شارع 25 وهي: الغرة، تل الملح، السر، زعرورة، الباط، بير الحمام، تل عراد، الرويس، لقرين الحمرا والفرعة.

وفي المقابل، يوفر مجلس إقليمي واحة الصحراء خدمات شبيهة لطلاب القرى غير المعترف بها الواقعة غرب الشارع المذكور.

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ويشغل مجلس إقليمي القسوم 23 مدرسة و99 روضة أطفال من بينها 5 مدارس و32 روضة خارج منطقة نفوذ المجلس، وتعتبر خدمات المجلس في مدارس القرى غير المعترف بها حيوية جدا وضرورية مثل توفير مولدات الكهرباء، الحراسة، الصحة، الإدارة والأمان وغيرها.

وجاء في نص الالتماس أن "عدم التوصل إلى اتفاق بين مجلس إقليمي القسوم والوزارة يمس بشكل سافر بحق الطلاب في التعليم وكرامتهم وحقهم في المساواة مع باقي أبناء جيلهم الذين عادوا بانتظام إلى مقاعد الدراسة، كما عارض الالتماس التعامل مع 18 ألف طالب كرهائن لتحصيل الحقوق من الوزارة".

وطالبت المحامية سناء ابن بري مقدمة الالتماس بتوفير الحق في التعليم لما يقارب 18 ألف طالب من القرى غير المعترف بها بأجيال 3 سنوات حتى 18 سنة، والذين لا زالوا يمكثون في منازلهم رغم افتتاح السنة الدراسية بسبب مماطلة الوزارة في التوقيع على اتفاق رغم أن النقاش حول هذه الميزانيات بدأ منذ أشهر قبل افتتاح السنة الدراسية الحالية.