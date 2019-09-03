شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد المواجهات العنيفة بين القوات المشتركة والمليشيا شمال غرب الضالع والان مع التفاصيل
قالت مصادر محلية في محافظة الضالع، الثلاثاء 3 سبتمبر /أيلول 2019، إن الاشتباكات العنيفة والمواجهات الشرسة تجددت وعلى مسافة صفر بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني في منطقة الريبي شمال غرب المحافظة.
ونقلت وكالة خبر عن المصادر إن المعارك والاشتباكات تتواصل منذ ال24 الساعة الماضية، حيث قامت المليشيات الحوثية بمحاولات للتسلل من عدة محاور لجبهة الضالع.
وتركزت الاشتباكات، خلال الساعات الماضية بعدة مناطق منها "حجر السفلى - باجة - الريبي" وكذلك جبهة "القفلة - باب غلق - الزبيريات" شمال غرب قعطبة.
ولفتت المصادر إلى أنه تم صد وكسر كافة المحاولات التي منيت بالفشل وتكبدت فيها المليشيات خسائر فادحة وما زالت جثث البعض منهم مرمية في الشعاب والأودية وسط خط النار.
الجدير بالذكر، أن المعارك مستمرة حتى ساعة كتابة الخبر ومنها الاشتباكات العنيفة والمباشرة من مسافة صفر في منطقة الريبي.
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