شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية تتحدث عن طريق جديد من الإنجاز والعمل في مختلف القطاعات والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن انطلاقة الموسم الجديد تتوج ، بلقاء لقيادات الدولة يجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، تحت عنوان قضايا الوطن والمواطن.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء أنه لطالما كان توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، والعمل على تعزيز المكتسبات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، من أولويات القيادة التي تحرص بشكل مستمر على تقييم واقع الخدمات المقدمة بين الحين والآخر بهدف اتخاذ القرارات الكفيلة بالبناء على الإنجازات والاستمرار في مسيرة التطور، وتحقيق تطلعات المواطنين.

وتابعت طريق جديد من الإنجاز والعمل في مختلف القطاعات، وسط تصاعد في المؤشرات الاقتصادية والتنافسية، خاصة في ظل القرارات الأخيرة التي اتسمت بالانفتاح بشكل أوسع على اقتصادات العالم، وفتحت أذرع الدولة لاحتضان أصحاب الأعمال المهرة والشركات الناشئة، ما سينعكس إيجاباً خلال الفترة المقبلة على زيادة نشاط حركة الأسواق.

وأكدت " الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن المستقبل لا ينتظر ولا مكان للمترددين فيه، وجميع القرارات الشجاعة التي تتخذها القيادة تنطلق من هذا المبدأ، بل تتعداه أيضاً لتسابق الزمن في إقامة مشاريع نوعية وفريدة في المنطقة، تعززها السياسات التشريعية الجاذبة للاستثمار وسط بيئة اقتصادية آمنة تسعى إلى فائدة رأس المال والوطن والمواطن